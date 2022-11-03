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Tavuğun altından yumurta değil, uyuşturucu çıktı

Tavuğun altından yumurta değil, uyuşturucu çıktı
Tavuğun altından yumurta değil, uyuşturucu çıktı

Konya’da narkotik polisi tarafından bir adrese yapılan operasyonda evin kümesinde yapılan aramada kuluçkaya yatmış tavuğun altından yumurta yerine uyuşturucu madde ele geçirildi. Adrese yapılan baskında gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tavuğun altından yumurta değil, uyuşturucu çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Meram ilçesinde bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri Kalfalar Mahallesi Ermenek Sokakta bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde bulunan kümeste arama yapan polis ilginç bir olayla karşılaştı. Kuluçkaya yatan tavuktan şüphelenen polis, tavuğu kaldırdığında altında yumurta değil poşetler içerisinde uyuşturucu madde buldu.

Evde yapılan detaylı aramada ise 824 gram metamfetamin maddesi, 38 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ve suç unsuru 11 bin 100 TL ele geçirilirken, evde bulunan S.H. ile C.H. gözaltına alındı. Şüpheliler S.H. ve C.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Yetkin
 

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