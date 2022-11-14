Tavuk eti üretimi yüzde 5,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 210 bin 77 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,72 milyar adet olarak gerçekleşti. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 21,1, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,5, tavuk eti üretimi yüzde 5,7 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 4,5 arttı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 12,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,8, tavuk eti üretimi yüzde 10,4 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,8 arttı.

Bir önceki ay 215 bin 865 ton olan tavuk eti üretimi Eylül ayında yüzde 2,7 azalarak 210 bin 77 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 684 milyon 691 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında yüzde 2,1 artarak 1 milyar 719 milyon 515 bin adet oldu.

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