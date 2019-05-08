Tavuk Yahni Nasıl Yapılır? Tavuklu Yahni Tarifi

Malzemesi:
4 adet tavuk but
2 adet soğan
2 adet domates
4 tane kırmızı yağ biberi
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı haşlanmış nohut
Tuz, karabiber, toz kırmızı biber
Hazırlanışı
Öncelikle butları yıkayıp temizledikten sonra süzdürün. Ayrı bir kapta 2 çorba kaşığı zeytinyağı koyup soğanları küp şeklinde doğrayarak soteleyin. Küp doğranmış domatesleri ilave edin. Tavuk butlarını ilave edin. Biraz daha kavurup tuz, haşlanmış nohut ve karabiber ilave edip 2 su bardağı sıcak su ilave ederek kısık ateşte pişirin. Ocaktan almaya yakın bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilave edip sıcak olarak servise sunun.