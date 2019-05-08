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Tavuk Yahni Nasıl Yapılır? Tavuklu Yahni Tarifi

Tavuk Yahni Nasıl Yapılır? Tavuklu Yahni Tarifi
Tavuk Yahni Nasıl Yapılır? Tavuklu Yahni Tarifi

Tavuk Yahni tarifi haberimizde...

Malzemesi:

4 adet tavuk but 
2 adet soğan 
2 adet domates
4 tane kırmızı yağ biberi 
2 çorba kaşığı zeytinyağı 
1 çay bardağı haşlanmış nohut
Tuz, karabiber, toz kırmızı biber 

Hazırlanışı

Öncelikle butları yıkayıp temizledikten sonra süzdürün. Ayrı bir kapta 2 çorba kaşığı zeytinyağı koyup soğanları küp şeklinde doğrayarak soteleyin. Küp doğranmış domatesleri ilave edin. Tavuk butlarını ilave edin. Biraz daha kavurup tuz, haşlanmış nohut ve karabiber ilave edip 2 su bardağı sıcak su ilave ederek kısık ateşte pişirin. Ocaktan almaya yakın bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilave edip sıcak olarak servise sunun.

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