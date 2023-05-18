Tavuk yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü

Kaza, Kastamonu'nun Araç ilçesi Kastamonu-Karabük karayolu Karasu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Parlak idaresindeki, plakası öğrenilemeyen tavuk yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

Kazada Murat Parlak hayatını kaybederken, Fırat H. ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fırat K. hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Murat Parlak'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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