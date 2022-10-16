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Tavuk yüklü tır alev alev yandı

Tavuk yüklü tır alev alev yandı
Tavuk yüklü tır alev alev yandı

Bolu’da, D100 Karayolu’nda seyir halindeyken alev alev yanan tavuk yüklü tır küle döndü. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Tavuk yüklü tır alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, D100 Karayolu Köroğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Ökkeş Karabacak idaresindeki 68 ACN 992 plakalı tavuk yüklü tırın çekici kısmında yangın çıktı. Araçtan duman geldiğini gören sürücü tırı sağ şeride park ederek aşağı indi. Sürücünün araçtan inmesinden kısa süre sonra tır alev alev yandı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Yeniçağa itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında tavuk yüklü kamyon tamamen kullanılamaz hale geldi.

Faruk Çidem
 

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