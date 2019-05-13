Tavuk yumurtası üretimde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mart ayı ‘Kümes Hayvancılığı Üretimi' verilerini paylaştı. Buna göre, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı.

Kesilen tavuk sayısı 100 milyon, kesilen hindi sayısı ise 421 bin adet oldu

Kesilen tavuk sayısı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azaldı. Mart ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 azaldı.

Tavuk eti üretimi 175 bin 327 ton, hindi eti üretimi ise 4 bin 341 ton olarak gerçekleşti

Tavuk eti üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 10,7 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı. Mart ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azaldı.