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Tavuk yumurtası üretimi Mayıs'ta arttı

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs'ta arttı
Tavuk yumurtası üretimi Mayıs'ta arttı

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre; yüzde 1,2 artarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mayıs dönemi kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

Kesilen tavuk sayısı 109 milyon, kesilen hindi sayısı ise 458 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 8,3 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı. Mayıs ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 azaldı.

Tavuk eti üretimi 193 bin 330 ton, hindi eti üretimi ise 4 bin 656 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 8 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azaldı. Mayıs ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 azaldı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı.  

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