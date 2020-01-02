İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde KDV indirildi

Tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde KDV indirildi
Tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde KDV indirildi

Mobilya ile birlikte tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de KDV oranı düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü duyurmuştu.

Mobilyadan sonra tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de KDV oranları düşürüldü.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişilik Yapılmasına Dair Karar'a göre tavuk yumurtası ve toptancı hallerine yapılan balık teslimlerinde KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü.

Tavuk yumurtası, toptanda yüzde 1 KDV'nin uygulandığı 1 Nolu listeye alınırken; yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listenin 6'ncı sırasındaki sebze ve meyveler arasına balık teslimleri de eklendi.

İLGİLİ HABER
Bakan Albayraktan KDV müjdesi! Bakan Albayrak'tan KDV müjdesi!

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.