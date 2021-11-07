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Tavuklarına taze ot götürmek isteyen kadına motosiklet çarptı

Tavuklarına taze ot götürmek isteyen kadına motosiklet çarptı
Tavuklarına taze ot götürmek isteyen kadına motosiklet çarptı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bahçeden tavuklarına taze ot getirmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, motosikletin çarpması ile hayatını kaybetti.

Tavuklarına taze ot götürmek isteyen kadına motosiklet çarptı - Tıkla İzle

Kaza, saat 12.00 sıralarında Denizli-Aydın Karayolu'nun Sultanhisar'a bağlı Kavaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AHF 931 plakalı motosikletin sürücüsü Cemal Y. (26), Aydın istikametine seyir halinde iken karşıya geçmeye çalışan Nazmiye Yetim'e (76) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı kadın yaklaşık 20 metre havaya uçarken, motosiklet ise yaklaşık 102 metre savrularak devrildi. Bir tarım işletmesi önünde meydana gelen kazayı görenler 112'ye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, motosiklet sürücüsü Cemal Y.'nin her iki el bileğinin kırıldığını belirledi. Yaralı sürücü Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.
Acı olayı duyarak olay yerine gelen yaşlı kadının yakınları büyük üzüntü yaşadı. Nazmiye Yetim'in karayolunun karşısında bulunan bahçeden tavuklarına yem ve taze ot getirmeye gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Soydemir

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