TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, başkanlığını İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp'in, direktörlüğünü İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü başkanı Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç'in, yürütücülüğünü ise Öğr. Gör. Ahmet Bikiç ile Dr. Öğr. Üyesi Emre Doğan'ın yaptığı TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nde etkinlikler, söyleşiler, organizasyonlar, ünlü ressam İsmail Acar'ın sergisi gerçekleşti. İstanbul'da bir otelde düzenlenen gala ile birlikte de kısa film yarışmasında dereceye giren genç yeteneklere ödülleri takdim edildi. Kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon olmak üzere toplam 4 kategoride 12 ödülün sahiplerini bulduğu gecede ayrıca festival jürisinin belirlediği bir filme, Dijital Film Akademi Özel Ödülü takdim edildi.

Başta İran, Hindistan, İtalya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Fransa olmak üzere 112 farklı ülkeden toplamda 3 bin 227 film başvurusu alan TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nin jüri üyeleri arasında; Cemal Okan, Derviş Zaim, Yüksel Aksu, Ercan Kesal, Bade İşçil ve Yurdaer Okur gibi sinemanın ve televizyonun tanınmış isimler yer aldı.

Sinemaseverleri bir araya toplayan festivalde, film tutkunları bir kalıbın içine sokulmayıp, kendilerini ifade etmeleri ve özgün eserlerin ortaya çıkması amacıyla ‘temasızlık' mottosuyla hareket edildi.

“Gençlerimizi onurlandırmaktan dolayı çok mutluyuz”

Ünlü isimlerin de katılım gösterdiği töreni değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Globalleşen dünyada hem kültür hem de sanat açısından birlik ve beraberlik içerisinde usta isimlerin gözetiminde gençlerimizi ödüllendirmek ve onurlandırmak bizi çok mutlu etti. Bu noktada başarıdan başarıya koşmak istiyoruz. Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. Sanatçıların sayısının artması gerekiyor. Türkiyemizi dünyaya tanıtan nesillerin, geleceğe yönlendiren bir sanat anlayışı çerçevesinde sanatçı olmalarını arzu ediyoruz” dedi.

“Yetenekleri ödüllendirdik”

Festivalle birlikte genç yeteneklerin ortaya çıktığını ve kendilerini ispat ettiklerini belirten Gayretli, “Kabiliyetli olan insanlarımız kendilerini ispat etmiş oldular. Yeteneklerin ödüllendirilmesiyle artık ‘ben de varım' diyebilecekler. Yeteneklerimize değer verilmeli ve yaptıklarının değer kazandığını göstermemiz lazım. Aksi halde kendilerine ve sanata küsmeye başlayacaklardır. Biz de festivalimizle başarılı, idealist sanatçıların ortaya çıkarılması ve ödüllendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Sinemaseverleri bir araya topladık”

Festivalde birçok etkinliği sanatseverlerle buluşturduklarını ifade eden, İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve festival başkanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, “TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali ilk kez kapılarını açtı. Çok güzel bir festival oldu. Bu festivalde etkinlikler, söyleşiler, organizasyonlar, ünlü ressam İsmail Acar'ın sergisi ve kısa film yarışması gerçekleşti. Sinemaseverleri bir araya topladığımız, öğrencilerimizler birlikte olan büyük bir sektör buluşması oldu. Onun için çok mutluyuz, çok gururluyuz. İnşallah bundan sonra da bu tür organizasyonlar devam edecek. TAYF'ın ikincisini, üçüncüsünü önümüzdeki yıllarda da yapmayı planlıyoruz” dedi.

4 farklı kategoride 13 ödül verildi

Uluslararası alanda festivalin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, “Dünyanın her yerinden festivale yaklaşık 3 bin 227 başvuru oldu. 112 ayrı ülkeden başvuru vardı. Bu da bizim için çok büyük bir başarı. Çünkü birçok farklı ülkeyi bir araya getirebildik. Çok gururluyuz çok mutluyuz. Festivalimiz seneye de kapılarını açacak ve genç sinemacılar bir araya gelecek” ifadelerinde bulundu.

Festivalin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Jüri Başkanı Cemal Okan, “Güzel bir festival geçirdik. Filmler de çok güzeldi. 45 senedir bu sektördeyim ve kısa filmlere çok önem veriyorum. Çünkü sinemanın yapı taşı taşını oluşturan birçok yönetmen kısa filmleriyle büyümüştür. Onun için bu yolculukta uzun filmin geçiş yolu kısa filmdir. O nedenle bu tarz festivallere çok önem veriyorum dedi.

Geceye katılan ve onur ödülünün takdim edildiği Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit, yapmış olduğunu konuşmasında, “Çok sevdiğim mesleğimin emekçileri hepinizi kutluyorum. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesine bu festivale verdiği destek adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Kurmaca Kategorisi kazanan filmler:

1)The Bathtub

2)Dördüncü Duvar

3)Feeling Through

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Belgesel Kategorisi kazanan filmler:

1)Ballada for Galilei

2)Donuk Bakışlar

3)My Dad, Camera and I

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Deneysel Kategorisi kazanan filmler:

1)Squared

2)Mixi

3)Headshot

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Animasyon Kategorisi kazanan filmler:

1)Gün Işığı

2)The Seine's Tears

3)Kauai

- TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Digital Film Academy ödülünü kazanan film:

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