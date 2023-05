Tayfun Şimşek: 'Başarılı projelerle Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor'

Ekonomi alanında yaptığı incelemelerle ön plana çıkan İstanbul Üniversitesi İktisat mezunu Ekonomist Tayfun Şimşek, 2022 yılı Türk ekonomisi büyüme oranı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türk ekonomisinin bir önceki yıla göre yükselişe geçtiğini belirten Şimşek, “Türkiye ekonomisi, 2022 yılının son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 oranında artış gösterdi. Tüm yıla bakıldığında ise yüzde 5,6'lık bir büyüme ortaya çıktı. Biliyorsunuz, son zamanlarda küresel ekonomiyi etkileyen pek çok husus var. Bunlardan ilki Rusya-Ukrayna Savaşı. Küresel bazda ülkelerin ekonomisini olumsuz bir şekilde etkileyen savaşa rağmen Türk ekonomisinin büyük bir direnç gösterdiğini belirtmek mümkün. Bu durum, ilerleyen süreçler için de son derece olumlu" ifadelerini kullandı.

"Yapılan başarılı yatırımlar ekonominin seyrini olumlu etkiliyor"

Başarılı yatırımların Türk ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Tayfun Şimşek, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Devlet ve milletin ortak çalışması ile birlikte ekonominin yükselişe geçtiğini belirtmek mümkün. Aslında ülke ekonomisini etkileyen pek çok husus var. Bunların arasında pandemi de bulunuyor. Bu tür olayların her biri, küresel bazda ekonomiyi olumsuz etkiledi. Türkiye olarak ekonomiyi destekleyecek çeşitli çalışmalarda bulunduk. Bu tür çalışmalar, ekonominin yükselişe geçmeye devam edeceğini gösteriyor."

"İnovatif projelere devam edilmeli"

Her sektörde inovatif projelere devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Tayfun Şimşek, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Yenilikçi projeler, sektörel talepleri karşılama konusunda son derece başarılı. Her sektörde elde edilen başarı, Türk ekonomisini de olumlu etkiliyor. Yabancı yatırımcıları ülkeye çekecek projelere devam ederek ülkeye döviz girmesini sağlamalıyız. Bu hususların her biri, ekonominin çok daha büyük bir gelişim yaşamasına katkıda bulunacaktır.”

