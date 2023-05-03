Tayfun Şimşek: 'Ekonomik büyümeyi yönlendiren sürdürülebilir endüstri'

Sürdürülebilir üretimin son derece önemli olduğu, sürdürülebilir endüstrilerin ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunduğunu belirten Yazar ve Ekonomist Tayfun Şimşek, “Sürdürülebilir tarım, çevre dostu üretim başta olmak üzere sürdürülebilir endüstriler; birçok açıdan faydalı. Doğal kaynakların çok daha bilinçli kullanılmasına olanak tanıyan sürdürülebilir üretim, aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın yöntemlerinden bir tanesi. Bu nedenle ekonomik büyümeyi yönlendiren sürdürülebilir endüstrilerin günümüz dünyasında özel bir konumda olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Yeni iş kolları ortaya çıkıyor”

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan ve ekonomi alanında çalışmalarda bulunan Şimşek, sürdürülebilir endüstrinin yeni iş kollarının ortaya çıkmasına zemin hazırladığını belirtti. Şimşek, “Üreticilerin verimliliği arttırmak ve atığı azaltmak amacıyla sürdürülebilir üretime yönelim gösterdiklerini gözlemlemekteyiz. Bu durum, yeni iş kollarının ortaya çıkmasını sağlıyor. Atık yönetimi, ham madde kullanımı gibi alanlarda ön plana çıkan sürdürülebilir üretim; ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor” dedi.

“Sürdürülebilirliğe öncelik veren şirketlerin kârları artıyor”

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Artık sürdürülebilirliğe öncelik veren şirketlerin kârlarının artış yaşadığını görüyoruz. Çünkü sürdürülebilir ürün ve ham maddeye talep son yıllarda artış gösterdi. Eğer bu konuda çalışmalarda bulunur ve şirketinizi sürdürülebilirliğe dahil ederseniz; özellikle gelecek için önemli bir yatırım yapmış olursunuz.”

“Sürdürülebilir endüstriler destekleniyor”

Sürdürülebilir endüstrilerin özellikle devletler tarafından desteklendiğini ve bu konuya çok daha fazla önem verildiğini belirten Şimşek, “Artık pek çok şirket ve devlet, dünyanın geleceği için çok daha fazla endişe ediyor. Çünkü doğal kaynaklar oldukça fazla kullanılıyor. Biliyoruz ki; doğal kaynakların da tükeneceği bir zaman dilimi var. Aynı zamanda küresel ısınma gibi global problemler, farklı sorunları da beraberinde getiriyor. Bu nedenle atık kullanımı, geri dönüşüm, sürdürülebilir üretim gibi konuların çok daha fazla önem kazandığını belirtmek mümkün. Bu nedenle devletler, sürdürülebilir endüstrileri destekleyerek bu konuda önemli atılımlarda bulunuyor. Önemli olan, şirketlerin çok daha yoğun bir şekilde sürdürülebilir üretime eğilmesi. Bunun yanı sıra inovatif yaklaşımlar ile yenilikçi projeler geliştirmesi de son derece önemli” diye konuştu.

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