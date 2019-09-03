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Taylan Antalyalı Galatasaray'da

Taylan Antalyalı Galatasaray'da
Taylan Antalyalı Galatasaray'da

Galatasaray, Taylan Antalyalı ile 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 

2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti
Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir."  

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