Tayland AstraZeneca'nın Covid-19 aşılarını uygulamaya başladı

Tayland'da Başbakan Prayut Çan-oça ve kabine üyeleri ile geçtiğimiz Cuma başlaması beklenen ancak yan etki şüphesi nedeniyle askıya alınan AstraZeneca aşılarının uygulamasına bugün başlandı. Bangkok'daki Hükümet Konağında düzenlenen törende Başbakan Prayut ilk AstraZeneca dozunu alırken, basının kabul edilmediği etkinlik hükümet tarafından canlı olarak yayınlandı. Başbakan Prayut'un ardından yaş kriterini karşılayan diğer kabine üyelerinin de AstraZeneca aşısından yararlandığı öğrenildi.

Sinovac aşıları ile başlamıştı

Tayland hükümeti geçtiğimiz ay 200 bin dozluk Sinovac ve 117 bin dozluk AstraZeneca aşısının ülkeye teslim edildiğini açıklamış, 18-59 yaş arasındaki kişileri kapsayan aşılama programı 28 Şubat'ta Sinovac aşıları ile başlamıştı. İlk olarak ön saflardaki sağlık çalışanları ve gönüllülerin aşıdan faydalanacağı belirtilirken, 60 yaş ve üzeri nüfus için ise AstraZeneca aşılarının kullanılacağı kamuoyuna yansımıştı.

Yaş kriteri

Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul ise daha önce yaptığı açıklamada, "Başbakan Prayut Çan-oça yaş sınırlaması olmadığı için AstraZeneca aşısını yaptıracak. Tarih henüz belirlenmedi, ancak Başbakan aşılamadan sonra normal olarak görevini yerine getirebilecek" ifadelerini kullanmıştı. 66 yaşındaki Prayut'un Çinli şirket Sinovac aşılarını tercih etmemesinin nedeni, "aşının sadece 18-59 yaş grubu üzerinde test edilmiş olması ile etkinliği ve yan etkilerinin diğer yaş gruplarında bilinmemesi" olarak gösterilmişti.

Askıya alınmıştı

Tayland'da kabine üyelerine yönelik geçtiğimiz Cuma günü başlaması beklenen AstraZeneca aşılama programı, yan etki şüphesi engeline takılmış, bazı ülkelerde AstraZeneca aşısını olan kişilerde kan pıhtısı görülmesi üzerine, Başbakan Prayut ve hükümet kurmaylarının aşılanacağı tarihin ertelendiği bildirilmişti.

Mahidol Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Siriraj Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Prasit Watanapa düzenlediği basın toplantısında, Danimarka'da aşılanan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişide ise kan pıhtısı oluştuğunu hatırlatmış, Danimarka hükümetinin daha fazla araştırma yapabilmek adına aşılamayı 2 hafta süreyle durdurduğu bilgisini paylaşmıştı. Dr. Watanapa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Avusturya, Litvanya, Lüksemburg, Estonya ve Letonya'nın da aynı tedbir adımını takip ettiğini söylemişti. Hükümet, gerekli güvenlik prosedürlerinin takip edilmesinin ardından AstraZeneca aşılama programının başlayacağını duyurmuştu.

Tayland'da korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 27 bin 154'e ulaşırken, şu ana kadar 87 kişi hayatını kaybetti.