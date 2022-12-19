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Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı: 31 kayıp

Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı: 31 kayıp
Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı: 31 kayıp

Tayland'da şiddetli fırtına nedeniyle batan donanma gemisinde bulunan 31 kayıp denizci için arama çalışmaları devam ediyor.

Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı: 31 kayıp - Tıkla İzle

Tayland Boğazı'nda etkili olan şiddetli fırtınaya dayanamayan bir donanma gemisi su almaya başlamasının ardından battı. Tayland Kraliyet Ordusu'na ait HTMS Sutkhothai gemisinde yerel saatle 23.30 sıralarında elektrik kesintisi yaşandığı ve daha sonra ana motorun durmasıyla geminin kontrolden çıktığı açıklandı. Tayland Donanma Sözcüsü Adm Pokkrong Monthatpalin, yaklaşık 100'ün üzerinde mürettebatın bulunduğu gemide kayıp 31 denizci için helikopterler ile arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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