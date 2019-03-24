Tayland darbeden 5 yıl sonra genel seçime gitti

Tayland'da 1932'de parlamenter monarşiye geçişten bu yana 12 darbe yapıldı. Yedi darbe girişimi de başarısız oldu. Tayland'da 2014'den önceki son darbe, 2006 yılında dönemin başbakanı Taksin Şinavatra'nın ordu tarafından devrilmesiyle gerçekleşmişti.

Tayland'da bugün yapılan seçimlerde 51 milyon seçmen 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi'ne temsilci seçmek için oy kullanacak. Yeni meclis, tamamı askeri cunta tarafından atanmış senato ile birlikte yeni hükümeti seçecek. Yorumcular, Cunta'nın seçim sistemini askeri partilere avantaj sağlayacak düzenledikleri ileri sürdü.