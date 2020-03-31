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Tayland kralı, haremi ile lüks otelde karantinada

Tayland kralı, haremi ile lüks otelde karantinada
Tayland kralı, haremi ile lüks otelde karantinada

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve 20 cariyelik hareminin Almanya’da lüks bir otelde karantina altında olduğu öğrenildi.

Korona virüs nedeniyle dünya genelinde önlemler arttırılıyor. Korona virüs tespit edilen liderler kendilerini karantina altına alırken, Tayland Kralının da karantinada olduğu ortaya çıktı. 

Alman medyasında yer alan habere göre, 67 yaşındaki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kendini ve 20 cariyelik haremini Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Garmisch-Partenkirchen kasabasındaki Grand Hotel Sonnenbichl'te karantinaya aldı. Rama X olarak da bilinen Kralın yerel bölge konseyinin izniyle tüm oteli rezerve ettiği öğrenildi. Ancak kralın yanı sıra 119 kraliyet üyesinin, korona virüs taşıdığı iddiasıyla Tayland'a geri gönderildiği iddia edildi. Kralın dördüncü karısının Kral Vajiralongkorn ve haremi ile birlikte karantinada olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kral Vajiralongkorn, Şubat ayından bu yana ülkesinde görülmemişti.

Tayland'da bugüne kadar bin 524 korona vakası görülürken, 9 kişi de hayatını kaybetti.

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