Tayland Kralı, Kraliçesi ve bakanları saldırı bölgesini ziyaret etti

Tayland'ın Nong Bua Lamphu eyaletinde dün öğle saatlerinde gerçekleştirilen ve 24'ü çocuk olmak üzere 38 kişinin hayatını kaybettiği kreş saldırı sonrası Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, içişleri bakanı ve sağlık bakanı ile saldırı bölgesini ziyaret etti. İlk olarak hayatını kaybedenlerin yakınları yakınları ile bir araya gelen Başbakan Chan-o-cha, "Devletimiz, şahsım ve tüm Tayland halkı olarak çok üzgünüz" diyerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Başbakan sonrasında ise yaralıların bulunduğu hastaneleri ziyaret ederek, yaralıların son durumu hakkında bilgi aldı.

Kaan Çolak

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