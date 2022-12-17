Tayland Kralı Vajiralongkorn ve eşi Covid-19'a yakalandı

Tayland Kraliyet Ofisinden yapılan açıklamada, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın dün yerel saatle 23.30'da yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kral Vajiralongkorn ve eşinin hafif semptomlar gösterdiği, tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Kraliçe Suthida ile birlikte dün öğle saatlerinde, Çarşamba günü geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılan Prenses Bajrakitiyabha Narendira Debyavati'yi hastanede ziyaret etmişti.

Prenses Debyavati, hastaneye kaldırılmıştı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızı ve veliaht prensesi 44 yaşındaki Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, Çarşamba günü köpeğiyle yaptığı koşu sırasında kalp rahatsızlığı geçirmiş ve başkent Bangkok'ta yer alan Chulalongkorn Memorial Hastanesine kaldırılmıştı. Dün yapılan hastane ziyaretine Kral Vajiralongkorn ve eşi dışında Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha ve kabine üyeleri de katılmıştı.

Kaan Çolak



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