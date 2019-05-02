Tayland kralından sürpriz evlilik

Taylad Kraliyetinden yapılan açıklamada, Tayland Kralı Vajiralongkorn'un, kişisel güvenliğinden sorumlu Orgeneral Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya ile sürpriz bir evlilik gerçekleştirerek, Suthida'yı ülkenin kraliçesi ilan ettiği bildirildi. Bildiride nikahın yasalara ve kraliyet geleneklerine uygun olarak gerçekleştiği ve Kraliçe Suthida'nın bundan böyle kraliyet ailesi mensuplarının tüm imtiyazlarına sahip olacağı ifade edildi.

Babası Bhumibol Adulyadej 2016'da hayatını kaybettikten sonra hükümdar olan 66 yaşındaki Vajiralongkorn, 3 kez evlendi ve 7 çocuğu var.

Merhum Kral Vajiralongkorn, Thai Airways'in eski uçuş görevlisi Suthida Tidjai'yi 2014 yılında koruma ünitesinin komutan yardımcısı olar