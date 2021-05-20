Tayland'a 1.5 milyon dozluk aşı teslimatı

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aşılamanın geçtiğimiz Şubat'ta ayında başladığı Tayland'da hükümet, Çin şirketi Sinovac tarafından tedarik edilen Covid-19 aşılarının 1.5 milyon dozunu daha teslim aldı. Tayland Devlet İlaç Kurumu (GPO) aşıları taşıyan uçağın sabah saatlerinde Suvarnabhumi Havalimanı'na vardığını duyurdu.

GPO Genel Müdürü Withoon Danwiboon, Haziran ayında Sinovac'dan 3 milyon doz daha aşı geleceğini ifade ederken, teslim alınan son partinin GPO tarafından kalite kontrolden geçirildikten sonra aşılama merkezlerine dağıtılmak üzere Hastalık Kontrol Departmanı'na gönderileceğini söyledi.Şubat ayından bu yana Tayland'a 8 partide teslim edilen aşı miktarının yaklaşık 6 milyon doza ulaştığı ifade edildi.

Sinovac aşıları ile başladı

Tayland hükümeti aşılama seferberliğine 28 Şubat'ta Sinovac aşıları ile başlamış, aşıdan ilk olarak ön saflardaki sağlık çalışanlarının faydalanacağı belirtilmişti. 60 yaş ve üzeri nüfus için ise AstraZeneca aşılarının kullanılacağı kamuoyuna yansımıştı. Daha önce AstraZeneca ve Sinovac Biotech aşılarının yanı sıra Johnson & Johnson ve Moderna tarafından üretilen aşılara da yeşil ışık yakan Tayland'da, Covaxin ve Sputnik V aşılarının onay sürecinin devam ettiği gündeme gelmişti.Tayland'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 119 bin 585'e yükselmiş, 703 kişi ise yaşamını yitirmişti.