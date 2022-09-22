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Tayland'da 26 kaçak lüks araca el konuldu

Tayland'da 26 kaçak lüks araca el konuldu
Tayland'da 26 kaçak lüks araca el konuldu

Tayland'da illegal yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilen 35 lüks araçtan 26'sına el konuldu. Diğer 9 aracın sahiplerine araçları iade etmeleri talimatı verildi.

Tayland Özel Soruşturma Dairesi (DSI) ve İngiltere polisinin 2018 yılından bu yana ortak yürüttüğü operasyon çerçevesinde, 2016-2017 yıllarında İngiltere'den kaçak yollarla getirilen ve Tayland'da piyasaya sürülen 35 adet lüks araçtan 26'sına el konuldu. 

İngiltere'ye iade edilmek üzere el konulan ve her birinin değeri milyonlar eden lüks otomobiller arasında, Lamborghini Huracan EVO Spyder, Ferrari, BMW M4, Mercedes-Benz AMG, Nissan GT-R, Porsche Cayenne, Land Rover Range Rover Sport, Mini Cooper, Ford Mustang, Lexus, Audi Q7, Volkswagen ve Honda Civic-R gibi marka ve modeller bulunuyor.

Kaan Çolak
 

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