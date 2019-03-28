İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tayland'da 7 parti Cuntaya karşı resmen bileşti

Tayland'da 7 parti Cuntaya karşı resmen bileşti
Tayland'da 7 parti Cuntaya karşı resmen bileşti

Tayland'da 24 Mart'ta gerçekleşen genel seçimlerin ardından parlamentoya en fazla milletvekili göndermeyi başaran muhalefetteki Pheu Thai Partisi, cuntaya karşı 7 partili koalisyon hükümeti kurmak için imzaları attı.

Tayland, 2014 yılında gerçekleştirilen darbenin ardından 24 Mart'ta ilk kez genel seçimler için sandık başına gitti. Parlamentoya 137 milletvekili göndermeyi başaran muhalefetteki Pheu Thai Partisi, 6 parti ile birlikte koalisyon hükümeti kurmak için imza attı. Koalisyon için 255 sandalye toplayan partiler, başkalarının da koalisyona katılabileceğini duyurdu.

"Demokrasiyi geri getirmek için birleştik"

Pheu Thai Partisi Lideri ve Başbakan adayı Sudarat Keyuraphan yaptığı açıklamada cuntaya karşı direneceklerini vurgulayarak, "Demokrasiyi ülkeye geri getirme ve herhangi bir askeri yönetimin olmasını engelleme sonucuna vardık" dedi.

Gelecek İleri Partisi Lideri Thanathorn Juangroongruangkıt yaptığı açıklamada, "Başbakanın oy çoğunluğuyla seçilmesinden yanayız. Parti olarak, seçilen başbakana ve koalisyon lideri olacak kişiye tam destek vereceğiz. Başbakanlık için en uygun adayın Sudarat Keyuraphan olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Katılan 7 partili koalisyonu 137 koltukla Pheu Thai Partisi (Taylandlılar İçin), 88 koltukla Gelecek İleri Partisi, 12 koltukla Liberal Tay Partisi, 7 sandalyeli Prachachart (Halk Topluluğu), 6 sandalyeli Yeni Ekonomi Partisi, 5 sandalyeli Pheu Chart Partisi (Vatan İçin) ve 1 sandalyeli Palang Puangchon Thai Partisi (Tay Halkının Gücü) oluşturuyor.

Parti liderleri beyannameyi imzaladıktan sonra Başbakan Prayut Chan-o-cha'nın istifasını istedi. Liderler, cunta tarafından getirilmiş Prayut'un partisinin sadece 116 sandalye alabildiğini hatırlattı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.