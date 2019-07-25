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Tayland'da askeri üsse saldırı

Tayland'da askeri üsse saldırı
Tayland'da askeri üsse saldırı

Tayland’ın Pattani bölgesinde isyancı militanlar askeri üsse saldırı düzenledi. Dün gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın güneyindeki Pattani bölgesinde isyancı militanların askeri üsse düzenlediği saldırıda başçavuş, iki Savunma Birliği gönüllüsü ve 1 köy sakini olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. İsyancıların askeri üsten makinalı tüfek çaldığı belirtilirken tüfeklerle askeri üsse ateş açtığı, el bombaları ve lastikler yakarak saldırı düzenlediği belirtildi. Militanların olay yerinden kaçtığı aktarıldı. Polis saldırıda yaralanan ve durumu kritik olan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

15 yılda 9 bin 900 kişi öldü 

Pattani'de 2004'ten bu yana militanların saldırıları sonucu 9 bin 900 kişinin öldüğü aktarıldı. Kundaklama, pusu ve çeşitli saldırılar sonucu öldürülenlerden yarısından fazlasının ise sivil olduğu belirtildi.  

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