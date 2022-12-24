Tayland'da batan gemideki denizciler için umutlar tükeniyor



Tayland donanmasına ait HTMS Sukhothai isimli 105 mürettebatlı donanma gemisinin geçtiğimiz Pazar günü Tayland Körfezi'nde batması sonucu kaybolan 17 denizciyi arama kurtarma çalışmaları 6. günde devam ediyor. Tayland Donanma Sözcüsü Pokkrong Monthatpalin, Tayland Deniz Kuvvetleri'ne ait 105 mürettebatı taşıyan geminin batmasının ardından toplam 76 denizcinin kurtarıldığını ve hayatını kaybeden 12 kişiden 6'sı için kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Kayıp 17 denizci için arama kurtarma çalışmalarına denizden, havadan ve karadan yürütülen ortak operasyonla devam edildiğini belirten Monthatpalin, HTMS Sukhothai gemisine ulaşmak için de 100 milyon Baht (yaklaşık 53 milyon YTL) bütçe oluşturulduğunu ifade etti. Dalgıçlar tarafından yapılan su altı incelemesinde geminin yalnızca 40 metre derinliğe battığını ve bu nedenle sudan çıkarılması gerektiğini söyleyen Monthatpalin, ayrıca geminin sudan çıkarılma operasyonuna tüm mürettebata ulaşıldıktan sonra başlanacağını aktardı.

Cenaze töreni düzenlendi

Yaşanan kazada hayatını kaybeden 6 asker için Sattahip Askeri Üssünde geçtiğimiz Perşembe günü cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Choengchai Chomchoengpaet de katılırken, askeri törenin ardından dini tören düzenlendi. Aynı gün yaralı askerlerin bulunduğu hastaneyi de ziyaret eden Başbakan Chan-o-cha, yaralıların durumları hakkında bilgi alırken hasta yakınlarına da moral konuşması yaptı.

Japonya Deniz Kuvvetleri'nden başsağlığı mesajı

Japonya Deniz Kuvvetleri Amirali Sakai Ryo, Tayland Kraliyet Donanmasına ait HTMS Sukhothai gemisinin batmasına ilişkin yayınladığı mesajda, yaşanan trajik olayı üzüntüyle öğrendiklerini belirtirken Tayland donanmasına ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaan Çolak



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