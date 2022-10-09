Tayland'da bir kentin neredeyse tamamı sular altına kaldı

Son 20 yılın en şiddetli muson sezonunu geçiren Tayland'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlara neden olmaya devam ediyor. Şiddetli yağışların etkili olduğu Ubon Ratchathani şehri neredeyse tamamen sular altında kaldı. Şehirde yardım ve kurtarma çalışmaları, botlar ve helikopterler yardımıyla sağlanırken, Tayland donanması da çalışmalarda görev yapıyor.

Gün içinde aralıklarla olmak üzere şiddetli ve uzun süreli fırtına halinde devam eden muson yağmurları, suların şehirden çekilmesine ve hayatın normale dönmesine izin vermiyor. Şehrin havadan çekilen görüntüleri, felaketi gözler önüne sererken, şehrin içindeki yolların tamamen sular altında olduğu görüldü.

Kaan Çolak

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