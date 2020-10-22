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Tayland'da boru hattında patlama: 3 ölü, 28 yaralı

Tayland'da boru hattında patlama: 3 ölü, 28 yaralı
Tayland'da boru hattında patlama: 3 ölü, 28 yaralı

Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde boru hattında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde yer alan Bang Po bölgesindeki bir gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeden alev yükselirken, olay yerine yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama sonucu çevredekilerin panik halinde evlerinden kaçtığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerden birinin evinde, iki kişinin ise hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaralıların tamamının hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Yaklaşık 4 evde ağır hasar oluştuğu, onlarca evin de çatısının zarar gördüğü ifade edildi.

Petrol ve gaz şirketi PTT görevlisi Watikorn Statehit, boru hattının Bang Po bölgesinde sanayi kompleksine gaz aktardığını belirtti. Patlamanın gaz sızıntısı sonucu meydana geldiği duyuruldu.

 

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