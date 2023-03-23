Tayland'da dehşet saçan eski asker 15 saatte etkisiz hale getirildi

Tayland'ın Phetchaburi eyaletinde dün öğle saatlerinde eski asker olduğu öğrenilen 29 yaşındaki Anuwat Waenthong evinin bulunduğu sokakta silahıyla dehşet saçtı. Saldırganın çevresine ateş açması sonucu aralarında ilçe valisinin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Waenthong'u yakalamak için polis tarafından operasyon başlatıldı. Askerlik eğitimi almış olması ve atıcılık sporuyla ilgilenmesi nedeniyle polisin temkinli yaklaştığı saldırgan, saatler süren silah bırakma uyarılarına aldırış etmedi.

Özel operasyonla ilgili açıklamada bulunan polis amiri Thanayut Wuthiratanayong, saldırganın teslim olmasına yönelik 15 saat süren ikna etme çabalarının sonuç vermemesi üzerine daha fazla can kaybını önlemek amacıyla silahlı operasyon kararı alındığını ifade etti. Tayland özel harekat ekipleri yerel saatle 04.00 sıralarında saldırganın bulunduğu eve silahlı baskın düzenledi. Kısa süreli çatışma sonunda saklandığı evin ikinci katında etkisiz hale getirilen saldırganın üzerinde çok sayıda mermi ele geçirildi.

Anuwat Waenthong'un, dün sabah saatlerinde uyuşturucu suçuyla bağlantılı bir mahkemesi olduğu ve buna bağlı olarak sinir krizi geçirdiği iddia edilmişti. Bulunduğu sokakta etrafa rastgele ateş açarak bir motorlu kuryeyi ve daha sonra rehin aldığı evdeki iki kişiyi öldüren Waenthong, gün boyu etrafa ateş açmaya devam etmişti.

Kaan Çolak



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