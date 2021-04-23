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Tayland'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Tayland'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor
Tayland'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Tayland'da korona virüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 2 bin 70 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Dünya genelinde 145 milyondan fazla kişiye bulaşarak 3.08 milyonu aşkın can kaybına yol açan Covid-19 salgınında Tayland'da kritik bir eşik aşıldı. Ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 70 vaka sayısı ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Son gelişme ile birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 50 bin 183'e, 4 yeni can kaybının yaşanması ile ölü sayısı da 121'e ulaştı.

Mutasyon virüs vakaları arttırdı

Covid-19 salgınının yayılışını birçok ülkeye göre geciktirmeyi başaran Tayland'da virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen B117 mutasyonunun tespit edilmesiyle vaka sayılarında patlama yaşanmıştı. 18 Nisan'da salgın önleme tedbirlerini yürürlüğe koyan hükümet, okulların ve barların önümüzdeki aya kadar kapatılmasına, restoranlarda da alkol satışının yasaklanmasına karar vermişti.

Burak Ersoy
 

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