Tayland'da hükumet karşıtı göstericiler sokaklara döküldü

Tayland'da monarşi ve ordu kontrolündeki siyasi rejim karşıtı göstericiler eski cunta lideri Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın istifası, monarşi reformu ve yeni anayasa talebiyle başkent Bangkok'ta Demokrasi Anıtı'nda toplandı. Göstericiler Demokrasi Anıtı'na yakın bir noktada güvenlik güçleri, devlet çalışanlarından oluşan kraliyet konvoyuyla karşı karşıya geldi.

Sarı giysili kraliyet destekçileri de karşıt gösteri düzenledi. İki grup arasında küçük gerginlikler çıksa da büyük bir olay yaşanmadığı kaydedildi. Gösteriler nedeniyle 15 bin polis görevlendirildi.

Hükumet karşıtı protestocular, başbakanın istifası, yeni anayasa ve monarşi reformunun yanı sıra Kral Maha Vajiralongkorn'ın anayasal yetkilerinin kısıtlanmasını, on milyarlarca dolar değerindeki saray hazinesini devretmesini istiyor. Göstericiler 2014 askeri darbesiyle iktidara gelen Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın geçen yıl ordunun hakimiyetini sürdürmesini sağlamak için seçimleri manipüle etmekle suçluyor.

Kraliyet Sarayı, protestocuların taleplerine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Dün düzenlenen protestolarda 21 gösterici polis tarafından gözaltına alınmıştı.