Tayland'da kabine üyelerine yönelik aşılama programı askıya alındı

Tayland'da kabine üyelerine yönelik bugün başlaması beklenen Covid-19 aşılama programı, yan etki şüphesi engeline takıldı. Bazı ülkelerde AstraZeneca aşısının uygulandığı kişilerde kan pıhtısı görülmesi üzerine Başbakan Prayut Chan-o-cha ve hükümet kurmaylarının aşılanacağı tarihin ertelendiği bildirildi. Mahidol Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Siriraj Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Prasit Watanapa, düzenlediği basın toplantısında AstraZeneca'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi 17 ülkeye 1 milyon dozluk aşı gönderdiğini hatırlattı. Danimarka'da aşılanan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişide ise kan pıhtısı oluştuğunu ifade eden Prasit, Danimarka hükümetinin daha fazla araştırma yapabilmek adına aşılamayı 2 hafta süreyle durdurduğu bilgisini paylaştı. Prasit, İzlanda, İrlanda, Norveç, Avusturya, Litvanya, Lüksemburg, Estonya ve Letonya'nın da aynı tedbir adımını takip ettiğini belirtti.

"Aşı sorunlu anlamına gelmiyor"

Chulalongkorn Üniversitesi'ne bağlı Klinik Viroloji Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yong Poovorawan ise erteleme kararının aşının sorunlu olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi. "Bu erteleme kararı, aşı veya yan etkiye neden olan aşı partisiyle ilgili herhangi bir riskin olup olmadığının doğrulanmasını beklemek için alındı" diyen Yong, yan etki şüphesine neden olan partinin Avrupa'da üretildiğini, kendilerinin ise Asya'da üretilen bir partiyi kullandıklarını vurguladı.

Aşılama programı Sinovac ile başlamıştı

Tayland hükümeti geçtiğimiz ay 200 bin dozluk Sinovac ve 117 bin dozluk AstraZeneca aşısının ülkeye teslim edildiğini açıklamış, 18-59 yaş arasındaki kişileri kapsayan aşılama programı 28 Şubat'ta Sinovac aşıları ile başlamıştı. İlk olarak ön saflardaki sağlık çalışanları ve gönüllülerin aşıdan faydalanacağı belirtilirken, 60 yaş ve üzeri nüfus için ise AstraZeneca aşılarının kullanılacağı gündeme gelmişti. 66 yaşındaki Başbakan Prayut Chan-o-cha ve yaş kriterini karşılayan diğer kabine üyelerinin bugün Nonthaburi şehrindeki Bamrasnaradura Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde AstraZeneca aşısı yaptıracağı kamuoyuna yansımıştı.

Tayland'da korona virüs salgınında şu ana kadar 26 bin 679 vaka kaydedilirken, 85 kişi ise hayatını kaybetti.

Burak Ersoy

