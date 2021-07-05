Tayland'da kimya fabrikasında patlama:1 ölü 20'den fazla yaralı

Tayland'ın başkenti Bangkok yakınlarında bulunan Suwannaphumi Uluslararası Havalimanı'na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan plastik süngeri üreten kimya fabrikasında şiddetli bir patlama, ardından da yangın çıktı.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederekken bir itfaiyecinin hayatını kaybettiği ve yaralı sayısının ise 27'ye yükseldiği açıklandı.

Taylandlı yetkili Somsak Kaewsena, "Şuana kadar 500 kişi 2 sığınağa tahliye edildi. Tekerlekli sandalyedeki yaşlılar ise yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki yakındaki bir okula tahliye edildi” ifadelerini kullandı. Fabrika tesisine yakın evler tahliye edilirken dumanlar 35 kilometre uzaklıkta Bangkok'un merkezinde görüldü.