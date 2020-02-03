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Tayland'da korona virüsü hastası iyileştirildi

Tayland'da korona virüsü hastası iyileştirildi
Tayland'da korona virüsü hastası iyileştirildi

Taylandlı doktorlar, yeni tip korona virüs görülen bir hastanın HIV ve grip ilaçlarının karışımıyla tedavi edildiğini açıkladı.

Tayland'da iki doktorun hastalık semptomlarını gösteren Wuhanlı 71 yaşındaki Çinli bir kadını HIV ve grip ilaçlarının karışımıyla tedavi ettiği öğrenildi. Rajavithi Hastanesinde çalışan Kriangsak Atipornvanich ve Suebsai Kongsangdao adlı 2 doktor düzenledikleri basın toplantısında, hastanın ilaçları almaya başladıktan 48 saat sonra iyileştiğini söyledi. Başkent Bangkok'un güneybatısında Hua Hin'deki bir hastaneye yatırılan Çinli kadın, daha sonra Rajavithi Hastanesine sevk edildi.
Yeni tip korona virüsü (2019-nCoV) öksürük ve boğaz ağrısıyla başlayan böbrek yetmezliği ve zatürre ile ölüme neden oluyor.

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