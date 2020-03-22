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Tayland'da korona virüsü vakası 188 kişi daha arttı

Tayland'da korona virüsü vakası 188 kişi daha arttı
Tayland'da korona virüsü vakası 188 kişi daha arttı

Tayland Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada korona virüsü vakalarının 188 kişi arttığı, toplam vaka sayısının 599’a ulaştığı duyuruldu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs etkisini arttırmaya devam ediyor. Tayland Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada Tayland'da korona virüs vakalarının bir günde 188 kişi arttığını belirtirken, bu artışın bir günde yaşanan en büyük artış olduğu kaydedildi. Bakanlık, yeni korona virüs vakalarının en çok Bangkok kentinde görüldüğünü ifade ederken, bu vakaların çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu bildirdi. Bakanlık, halka evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Tayland'da korona virüse bağlı 1 kişi hayatını kaybederken, 44 kişi ise sağlığına kavuştu.

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