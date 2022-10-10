Tayland'da kürek yarışında kaza: 3 kayıp

Tayland'ın Buriram eyaletinde düzenlenen geleneksel kürek yarışında dün yaşanan kazada, bir botun yarış sonunda köprünün ayağına çarparak yan yatması sonucu suya düşen 40 kişilik amatör kürek ekibinden 3 kişi akıntıya kapılarak kayboldu. Yarışı izleyenler tarafından kaydedilen görüntülerde, teknenin hızını alamayarak nehrin üzerindeki köprünün ayağına çarparak devrildiği görüldü. Suya düşen 40 kişilik kürek ekibinden birçoğu ters dönen tekneye tutunarak yardım beklerken, bazıları akıntıya karşı yüzmekte zorlandı ve panik yaşadı. Sudaki diğer tekneler ve yardım botu 37 kürekçiyi sudan çıkarırken, 3 kişinin nehir sularına kapılarak kaybolduğu tespit edildi.

Kaan Çolak



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