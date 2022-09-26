Tayland'da Noru Tayfunu alarmı

Tayfunun 29 Ekim'den itibaren öncelikle Tayland'ın kuzey şehirlerinde ve sonraki günlerde tüm ülkede etkili olmasının beklendiği ifade edilirken, Tayland halkı muhtemel sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Belirtilen günlerde denizlerdeki dalga seviyelerinin 3 metreye kadar çıkması beklendiği belirtilirken, küçük balıkçı teknelerine denize açılmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Noru Tayfun Takip Merkezi, beklenmekte olan tayfun süresince ülkenin çeşitli bölgelerinde yer alan meteoroloji departmanları, kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışma yürütecek.

Kaan Çolak



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