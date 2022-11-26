Tayland'da Pattaya Havai Fişek Festivali renkli görüntüler oluşturdu

Tayland'ın Pattaya kentinde her yıl farklı ülkelerin havai fişek takımlarının gösterilerinin yer aldığı Pattaya Uluslararası Havai Fişek Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Şehrin en büyük festivallerinden biri olan ve her yıl farklı ülkelerin havai fişek takımlarının gösterilerinin yer aldığı festivalde bu yıl konuk ülkeler Kanada, Filipinler, Belçika ve Malezya olurken, iki gün boyunca süren organizasyona bu yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisi oldukça yoğundu. Pattaya şehrinin Patong plajında düzenlenen etkinlikte ziyaretçiler gösteriyi daha iyi izleyebilmek için yerlerini saatler öncesinden alırken, havai fişek atışları denizin üzerine kurulmuş platformlardan yapıldı. İki gün boyunca devam eden havai fişek şovlarının yanı sıra organizasyonda yerli müzik konserleri, dans gösterileri ve yerel yemek pazarları yer aldı.

Tayland Turizm Otoritesi Müdürü Yuthasak Supasorn festivalle ilgili basına yaptığı açıklamada, salgın sonrası tamamen açılan Tayland'ın heyecan verici etkinliklerinden biri olan Pattaya Uluslararası Havai Fişek Festivali'nin kaçırılmayacak bir etkinlik olduğunu ve bu yılki organizasyona 100 binin üzerinde yerli ve yabancı katılımcı olduğunu ifade etti.

Kaan Çolak



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