İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tayland'da polis lojmanına bombalı saldırı: 1 ölü, 29 yaralı

Tayland'da polis lojmanına bombalı saldırı: 1 ölü, 29 yaralı
Tayland'da polis lojmanına bombalı saldırı: 1 ölü, 29 yaralı

Tayland’ın Narathiwat eyaletindeki bir polis lojmanının önündeki açık otoparaka bırakılan bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Tayland’da polis lojmanına bombalı saldırı: 1 ölü, 29 yaralı - Tıkla İzle

Tayland'ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde bulunan bir polis lojmanına bombalı saldırı düzenlendi. Mueang Narathiwat Polis Merkezi'ne ait lojman binalarının önündeki açık otoparka bırakılan araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 polis hayatını kaybetti, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 29 kişi hastaneye sevk edildi. Terör saldırısı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine gelen itfaiye, çıkan yangını yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına aldı. Saldırı sonrası ikinci bir patlama ihtimaline karşı polis lojmanının çevresi sivil trafiğe kapatıldı. Patlama ile ilgili soruşturma sürerken, ilk incelemelerde polis kılığındaki şüpheli bir şahsın bomba yüklü aracı lojmanın önündeki açık otoparka bıraktığı ortaya çıktı.

Kaan Çolak
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.