Tayland'da şiddetli fırtına ve dolu: 1 ölü

Tayland'ın kuzey bölgelerini hafta sonu vuran şiddetli fırtına ve dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından dolu fırtınası nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatısı çöktü, elektrik direkleri ve ağaçlar yollara devrildi. Tayland Afet İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 25 eyalet ve 404 köyde maddi hasar meydana geldiği ve en az 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Öte yandan, son haftalarda dünya hava kirliliği indeksi raporunda ilk sırada yer alan Chiang Mai şehrinde hafta sonu yaşanan fırtınalarının ardından hava kalitesinin yükseldiği görüldü.

Kaan Çolak

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