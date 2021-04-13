Tayland'da uçurtma festivali renkli görüntüler oluşturdu

Tayland'da korona virüs salgınından etkilenen turizmi canlandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tayland'ın popüler turistik şehri Pattaya'daki bir plajda ilk kez uçurtma festivali yapılıyor. LED ışıklarıyla süslenmiş uçurtmaların yanı sıra, 35 metre uzunluğundaki balina şeklindeki uçurtma, festivaldeki en dikkat çekici uçurtmalardan biri oldu.

Pattaya Belediye Başkanı Yardımcısı Ronakit Aekasing, kentin uçurtma festivaliyle turistleri çekmeyi planladığını ve bunun pandeminin etkilediği ekonomiye bir rahatlama getirmesini umduğunu söyledi.

Renkli uçurtmaların görsel şölen oluşturduğu festival, 19 Nisan tarihinde sona erecek.