İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tayland'da uçurtma festivali renkli görüntüler oluşturdu

Tayland'da uçurtma festivali renkli görüntüler oluşturdu
Tayland'da uçurtma festivali renkli görüntüler oluşturdu

Tayland’ın turistik şehri Pattaya’da düzenlenen uçurtma festivali renkli görüntüler oluşturdu.

Tayland’da uçurtma festivali renkli görüntüler oluşturdu - Tıkla İzle

Tayland'da korona virüs salgınından etkilenen turizmi canlandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tayland'ın popüler turistik şehri Pattaya'daki bir plajda ilk kez uçurtma festivali yapılıyor. LED ışıklarıyla süslenmiş uçurtmaların yanı sıra, 35 metre uzunluğundaki balina şeklindeki uçurtma, festivaldeki en dikkat çekici uçurtmalardan biri oldu.

Pattaya Belediye Başkanı Yardımcısı Ronakit Aekasing, kentin uçurtma festivaliyle turistleri çekmeyi planladığını ve bunun pandeminin etkilediği ekonomiye bir rahatlama getirmesini umduğunu söyledi.
Renkli uçurtmaların görsel şölen oluşturduğu festival, 19 Nisan tarihinde sona erecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.