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Tayland'da vaka sayısı artıyor

Tayland'da vaka sayısı artıyor
Tayland'da vaka sayısı artıyor

Tayland’da, bugün 78 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 27 bin 5'e çıktı.

Tayland’da vaka sayısı artıyor - Tıkla İzle

Yeni tip korona virüs (Covid-19) dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Tayland'da vakalar artıyor. Ülkede bugün 78 korona virüs vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 27 bin 5'e yükseldi. Tayland Covid-19 Durum Yönetim Merkezi (CCSA), tespit edilen 78 vakanın 74'ü yerel kaynaklı olmasıyla, 4 vakanın yurtiçi kaynaklı olduğunu duyurdu. Yerel vakaların çoğunun başkent Bangkok ve Samut Sakhon kentinde görüldüğü bildirildi. Tayland genelinde görülen 27 bin 5 korona virüs vakasının 2 bin 931'inin yurtiçi kaynaklı vaka olduğu aktarıldı.
Yeni tip korona virüsü (Covid-19) yenerek sağlığına kavuşan kişilerin sayısı ise 26 bin 154 olarak kaydedildi. Salgının ülkede tespit edilmesinden bu yana 87 kişi hayatını kaybetti.

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