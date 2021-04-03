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Tayland'da yanan bina çöktü: 3 ölü

Tayland'da yanan bina çöktü: 3 ölü
Tayland'da yanan bina çöktü: 3 ölü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yangın çıkan 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da yanan bina çöktü: 3 ölü - Tıkla İzle

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlere teslim olan bina kısa süre sonra çöktü. Polis, yaşanan olayda en 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklayarak enkaz altında kalanlar olduğunu duyurdu. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin gönüllü kurtarma görevlileri olduğunu belirten polis, 3. kişinin bina sakini olduğunu aktardı. Bangkok Valisi Asawin Kwanmuang yaptığı açıklamada, "Enkazda mahsur kalan ve yaşayan insanlar olabileceğine inanıyorum" dedi.

Çöken binanın enkazında kalanların kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, binanın çökme nedeni henüz bilinmiyor.

Muhammed Rabah
 

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