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Tayland'da yüzlerce köy sular altında kaldı: 3 ölü

Tayland'da yüzlerce köy sular altında kaldı: 3 ölü
Tayland'da yüzlerce köy sular altında kaldı: 3 ölü

Tayland'ın güney eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle bin 361 köy sular altında kalırken, 3 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın güneyindeki eyaletlerde devam eden şiddetli muson yağışları, nehirlerin taşmasına neden olurken, birçok yerleşim yeri, yollar ve tarım alanları sular altında kaldı. Yaşanan sel nedeniyle bölgedeki çok sayıda okulda eğitime ara verildi.

Tren raylarının sular altında kalması nedeniyle şehirlerarası tren seferleri iptal edildi. Tayland Afet Önleme Departmanı tarafından yürütülen yardım operasyonlarında Tayland ordusu, sivil toplum örgütleri ve çeşitli arama kurtarma ekipleri görevlendirildi.

Pazar günü gece saatlerinde Tayland Körfezi'nde donanmaya ait bir askeri gemi yaşanan fırtına sebebiyle arıza yapmış ve batmıştı. Kazada kaybolan 30 askerin arama-kurtarma çalışmaları da zorlu şartlar altında devam ediyor.
 

Kaan Çolak
 

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