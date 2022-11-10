Tayland'daki APEC Liderler Zirvesi öncesi sahte diplomat alarmı

Tayland'da 14-19 Kasım'da gerçekleşecek olan ve dünyanın çeşitli ülkelerinin liderlerinin katılımı beklenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesi başkent Bangkok'ta sahte diplomat kılığındaki şüpheli bir kişi tutuklandı. Polisin şüphelinin evine yaptığı operasyonda, Çinli olduğu tespit edilen 33 yaşındaki Shao Xiaobo isimli şahsa ait bir adet sahte Tayland kimliği, 2 adet pasaport, konsolosluk aracı olarak dizayn edilmiş bir limuzin, sahte polis eskort motosikleti, 6 adet tabanca ve bir adet Çin askeri üniforması ele geçirildi.

Tayland, Çin ile temas halinde

Operasyonla ilgili açıklamada bulunan Polis Amiri Gen Phanthana, tutuklanan şahsa ait Tayland kimliğinin sahte olduğunu ifade ederek, özel plakaya sahip olan lüks otomobilin konsolosluk aracı olarak modifiye edildiği aktardı. Eskort polis motosikletinin de sahte olduğunu belirten Phanthana, Tayland polisinin şüpheliye ait pasaportların kontrolleri için Interpol ve Çin konsolosluğuyla iletişimde olduğunu aktardı.

Kaan Çolak

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