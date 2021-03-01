Tayland'daki gösterilerde 33 kişi yaralandı, 1 polis öldü

Tayland'da anayasal reform ve Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın istifası talebiyle başlayan gösterilerde, protestocular bir kez daha polisle karşı karşıya geldi. Dün gece başkent Bangkok'taki 1. Piyade Alayı kışlası önünde başlayan gösterilerde, protestocular polisle çatıştı. Güvenlik güçlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı gösterilerde, protestocuların ise polise taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık verdiği belirtildi.

Çatışmalarda 23'ü polis toplam 33 kişinin yaralandığı açıklanırken, görevi başındaki bir polis memurunun ise kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği doğrulandı. Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, yaptığı açıklamada ölen polis memuruna başsağlığı dilerken, protestoculara yasalara saygı gösterme çağrısında bulundu. Gösterilerde 22 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan protestoculara Covid-19'un önlenmesine ilişkin olağanüstü hal kararnamesinin ihlali ve kamu malına zarar verme suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

Protestolar sürüyor

Tayland'da hükümet muhalifleri 2019 genel seçiminin ardından İleri Gelecek Partisi'nin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine protestolara başlamış, askeri vesayet ve monarşi karşıtı grupların katılımıyla protestolar farklı bir boyuta taşınmıştı. Anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını talep eden muhalif gruplar, adil seçim reformu ve monarşik yapının dokunulmazlığının kaldırılması talebini dile getirmişti. Devam eden gösterilere ağırlıklı olarak gençlerin destek verdiği kamuoyuna yansımıştı.

Burak Ersoy