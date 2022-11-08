Tayland'daki Loy Krathong Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Tayland geleneksel Loy Krathong Festivali (Yüzen Fener Festivali) kutlandı. Tayland ay takviminin son ayının dolunay gecesi kutlanan ve bu yıl 8 Kasım tarihine denk gelen festival, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında ülkenin tamamında gerçekleşen kutlamalarda Tayland halkı çeşitli göl, nehir ve hatta deniz sularına “krathong” adı verilen el yapımı fenerler bırakarak dua etti.

Kökeni 14. Yüzyıla dayanan festival kapsamında Tayland halkı muz ve hindistan cevizi ağacının yaprakları içine çeşitli çiçekler, yapraklar, tütsüler, mumlar ve hatta kişisel eşyalar dekore edilerek yapılan fenerleri dilek tutarak suya bırakıyor.

Ekmekten yapılan fenerler büyük ilgi görüyor

Tayland'da okullarda ise festivalin yapılacağı gün öğrenciler kendi kratong dekorasyonlarını yaparken, kutlamalarda her geçen yıl daha dikkat çekici krathong dekorasyonları kullanılıyor. Özellikle son yıllarda suları kirletmemek ve balıklara yem olması için ekmekten yapılan fenerler bu yıl da büyük ilgi gördü.

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha da geleneksel kutlamalara öğle saatlerinde hükümet binasından katılarak, bahçedeki göle krathong bıraktı. Dua eden Başbakan Prayut, Tayland halkına hastalık ve acılardan uzak, mutlu günler dilediğini ifade etti.

Başkent Bangkok'taki Chao Phraya Nehri ve şehrin çeşitli bölgelerinde yer alan parklardaki göllerde yapılan kutlamalara Tayland halkının yanı sıra turistler de büyük ilgi gösterdi. Festival kapsamında ayrıca havai fişek gösterisi de yapıldı.

Kaan Çolak



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