Tayland'dan Sinovac ve AstraZeneca aşıları ile ilgili araştırma

Covid-19 salgını karşısında aşı üretimi ve tedarikine ilişkin çalışmalar dünya genelinde tüm hızıyla sürerken, Çin üretimi Sinovac ve İngiliz AstraZeneca aşılarının etkinliği ile ilgili çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Tayland'daki Chulalongkorn Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Viroloji Merkezi tarafından yürütülen araştırmanın sonuçları, Sinovac ve AstraZeneca üretimi Covid-19 aşılarının neredeyse tüm aşı alıcılarında antikor üretimini artırdığını ortaya koydu.

Yüksek Öğretim, Bilim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Müsteşarı Prof Sirirerk Songwilai, AstraZeneca aşısı olan 44 kişinin yüzde 97.26'sının ilk dozdan dört hafta sonra yapılan testlerde bağışıklık geliştirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. AstraZeneca aşısının 2'nci dozunun araştırmanın yapıldığı dönemde uygulanmamış olması nedeniyle, 2. doza dair verilerin çalışmaya dahil edilmediği kaydedildi.

Yüzde yüze yakın başarı

Sinovac aşısı uygulanan 188 kişiden ise yüzde 99.49'unun ikinci dozdan 4 hafta sonra antikor geliştirdiğinin saptandığını belirten Songwilai, aşılanan kişilerin yüzde 65.9'luk kısmında da yalnızca ilk dozdan üç hafta sonra bağışıklık tepkisi gözlendiğini ifade etti. Songwilai, çalışmanın hem AstraZeneca hem de Sinovac aşılarının Covid-19'a karşı bağışıklık tepkilerini artırmada oldukça etkili olduğunu gösterdiğini söyledi.

Vaka sayısı 100 bine yaklaştı

Son verilere göre 101 bin 447 bin 145 kişinin Covid-19'a yakalandığı Tayland'da şimdiye dek 589 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Daha önce AstraZeneca, Sinovac Biotech ve Johnson & Johnson tarafından yapılan aşılara yeşil ışık yakan Tayland'da, Covaxin ve Sputnik V aşılarının onay sürecinin devam ettiği bildirilmişti.

Burak Ersoy

