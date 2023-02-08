Tayland'dan Türkiye'ye 20 kişilik arama-kurtarma ekibi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, deprem felaketi ile alakalı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Chan-o-cha mesajında, “Türkiye'nin güneyinde çok sayıda can kaybına ve yaralanmaya neden olan deprem haberlerini bir üzüntüyle öğrendim. Tayland hükümeti ve halkı adına tüm Türkiye'ye ve özellikle acılı ailelere baş sağlığı diliyorum” dedi. Tayland Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğü ve Türkiye'ye 20 kişilik bir arama kurtarma ekibi göndermek üzere çalışma başlatıldığı bildirildi.

Tayland Afet Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Tayland'ın en etkili arama-kurtarma ekiplerinden biri olan Urban Search and Rescue'den (USAR) 20 kişilik profesyonel bir takımın özel ekipman ile beraber Türkiye'ye hareket etmek üzere hazırlık yaptığı bildirdi. Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği gelen yoğun yardım talepleri üzerine Türkiye'ye gönderilmek üzere acil erzak yardımı organizasyonu başlattığını duyurdu.

Kaan Çolak



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