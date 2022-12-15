Tayland'ın veliaht prensesi Debyavati kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırıldı

Tayland Kraliyet Ofisi, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızı ve veliaht prenses 44 yaşındaki Bajrakitiyabha Narendira Debyavati'nin dün Nakhon Ratchasima eyaletindeki Khao Yai Milli Parkı'nda bir köpek yarışması için köpeğiyle koşu yaptığı sırada kalp rahatsızlığı geçirdiğini ve ilk olarak bölgedeki bir hastaneye, daha sonra da helikopter ile başkent Bangkok'ta yer alan Chulalongkorn hastanesine kaldırıldığını açıkladı. Tayland medyasından yer alan haberlerde, 44 yaşındaki Bajrakitiyabha'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan, prensesin kalbinin dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle durduğu ve kalp masajı uygulamasına cevap vermediği iddia edildi. Saray yönetimi, prensesin hayatını kaybettiğini açıklamakta geciktiği nedeniyle eleştiriliyor.

Kaan Çolak

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