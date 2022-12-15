İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tayland'ın veliaht prensesi Debyavati kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırıldı

Tayland'ın veliaht prensesi Debyavati kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırıldı
Tayland'ın veliaht prensesi Debyavati kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırıldı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızı ve veliaht prenses Bajrakitiyabha Narendira Debyavati kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Tayland Kraliyet Ofisi, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızı ve veliaht prenses 44 yaşındaki Bajrakitiyabha Narendira Debyavati'nin dün Nakhon Ratchasima eyaletindeki Khao Yai Milli Parkı'nda bir köpek yarışması için köpeğiyle koşu yaptığı sırada kalp rahatsızlığı geçirdiğini ve ilk olarak bölgedeki bir hastaneye, daha sonra da helikopter ile başkent Bangkok'ta yer alan Chulalongkorn hastanesine kaldırıldığını açıkladı. Tayland medyasından yer alan haberlerde, 44 yaşındaki Bajrakitiyabha'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan, prensesin kalbinin dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle durduğu ve kalp masajı uygulamasına cevap vermediği iddia edildi. Saray yönetimi, prensesin hayatını kaybettiğini açıklamakta geciktiği nedeniyle eleştiriliyor.

Kaan Çolak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.