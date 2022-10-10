Tayvan açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın Hualien şehrinin 69 kilometre doğusunda Filipin Denizi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS, depremin 17,9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini aktardı.

Tayvan Meteoroloji Bürosu (CWB) tarafından yapılan açıklamada, depremde henüz can kaybı, yaralı ya da hasar bildirilmediği ifade edilerek, depremin Tayvan'ın başkenti Taipei'de dahil olmak üzere kuzey, orta ve doğu bölgelerinde hissedilebileceği belirtildi.

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